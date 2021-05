Alexi Peuget : "Aller au Stade de France, ce serait une belle revanche"

À 30 ans, Alexi Peuget disputera ce jeudi soir sa première demi-finale de Coupe de France avec Rumilly-Vallières contre Monaco. Une belle revanche pour le capitaine des Haut-Savoyards, délaissé par le monde pro à 28 ans après des passages à Strasbourg, Reims et Grenoble. La faute, entre autres, à trois ruptures des ligaments croisés en 9 ans. Mais l'heure de la revanche a sonné.

"Et là, bim les croisés. Sur le même week-end je passe donc d'une première avec les pros à l'infirmerie."

Je profite à fond et, en même temps, je rêve d'aller au Stade de France, ce serait une belle revanche. On n'est plus qu'à 90 minutes, c'est incroyable d'être là, avec un club amateur en plus, c'est encore plus gratifiant. Je n'ai jamais été aussi loin quand je jouais en pro, cette épopée est comme une revanche, ou plutôt une récompense après mon parcours professionnel chaotique, les blessures, etc. Ça fait du bien. On est des privilégiés de pouvoir encore jouer, on profite. On est pressés d'en découdre. C'est un peu long pour nous entre les matchs de coupe, vu qu'on n'a plus de championnat. Bon, au moins ça nous permet de bien se préparer, mais vivement qu'on soit sur le terrain parce que les matchs amicaux et les oppositions entre nous, ça va bien deux minutes.On a gardé notre rythme de trois entraînements par semaine. Notre dernier match, c'était contre une équipe de Bourg-Péronnas qui mettait des joueurs à l'essai. Je fais aussi des séances supplémentaires quand j'en ressens le besoin, grâce à des contacts de préparateurs physiques que j'ai gardés dans le monde pro, du vélo, de la rando, du footing... Il y a quoi faire autour du lac. Je joue pas mal au golf, sinon, pour me détendre. Mais pour cette demi-finale, on n'a pas la pression, même si on sent que la ferveur monte et que nos ventes de maillots ont explosé. Le club et la ville ont placardé des affiches et des banderoles partout. Franchement, tous ceux qui traversent Rumilly ne peuvent pas ignorer qu'il y un match, nos couleurs sont partout.Même à Annecy, un de nos partenaires a affiché nos couleurs.