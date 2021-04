Alexandre Ramalingom : " Voir Canet sortir l'OM, ça fait rêver "

Après avoir éliminé sept clubs à sa portée, revoilà le CS Sedan Ardennes en huitièmes de finale de la Coupe de France. Seize ans ont passé depuis leur dernière finale dans la compétition, et les Ardennais se mettent à nouveau à rêver. Mais cette fois-ci, les pensionnaires du National 2 feront office de petit poucet contre le SCO d'Angers. Dans ce début d'épopée, Alexandre Ramalingom y est pour beaucoup avec ses dix buts. Entretien avec le néo-international malgache des Sangliers.

"On va se mesurer à une Ligue 1, donc il faut profiter et ne pas se poser de questions. Si on est éliminés, tant pis."

Très bien ! C'est toujours plaisant de faire un parcours en Coupe de France, surtout que ça faisait longtemps que le club n'était pas arrivé en huitièmes de finale. Et puisque le championnat est arrêté, c'est la seule compétition qu'on peut jouer, donc on profite à fond.On est en huitièmes de finale malgré toutes les Ligue 1 ou Ligue 2 qui sont sorties, c'est déjà beau d'y être arrivés. On va vivre le moment, et ne pas penser à l'après. On va se mesurer à une Ligue 1, donc le top. Il faut profiter, et ne pas se poser de questions. Si on est éliminés, tant pis. Mais si on crée l'exploit, tant mieux.Non, pas du tout. C'est un travail d'équipe, et c'est grâce à mes partenaires que je peux me retrouver devant la cage pour marquer.On a regardé le tirage tous ensemble, et on n'avait pas forcément de préférence. Mais on savait qu'en arrivant en huitièmes, ça se resserrait. Donc qu'à un moment donné, il allait y avoir un gros pour nous. Angers, c'est un gros morceau. Mais sur un match, tout est possible.