Alexandre Phliponeau : "J'aurais aimé avoir ma chance à l'OM"

Malgré lui, Alexandre Phliponeau illustre les problèmes de la formation à l'OM. Camarade en équipe de France U19 de Maxence Caqueret, Melvin Bard ou encore Benoît Badiashile, il renonce en 2019 à un prêt face à la promesse d'Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif du club phocéen, de faire "15 ou 20 matchs en Ligue 1". Mais une fois le mercato fermé, c'est comme s'il n'existait plus... Trois ans plus tard, à 22 ans, il refait surface : après un bon prêt à Sète en National, il a pu signer à Annecy, en Ligue 2.

En effet. C'était l'objectif en début de saison, en partant en prêt en National pour ma dernière année de contrat, dans un des plus petits budgets de la division. Il fallait me montrer. Mais pour que ça arrive, il faut un club qui accepte de jouer le jeu et je suis très reconnaissant envers le FC Sète qui m'a donné toute la confiance qu'il faut dans ce genre de situation. Une fois que ça marche, que c'est passé, cela semble évident, mais sur le coup, faire une place à un élément qu'on n'a jamais vu à ce niveau-là...De l'avoir dans un vestiaire avant un match, ça fait quelque chose. Dès qu'il est arrivé, on a senti une différence. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai senti des gars plus concernés. Et cela s'est vu derrière sur le terrain. Rolland, je l'ai eu au téléphone avant de signer à Annecy. On a longuement parlé, il voulait faire un effort pour me conserver à Sète, mais il a compris que je voulais passer un cap et me frotter à l'échelon supérieur. Il a eu des mots gentils, d'encouragements, ça me touche.Non, c'est quoi ?Ça ne m'étonne pas, parce que j'ai débuté très tôt. Et après la signature de mon premier contrat pro,