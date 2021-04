Alexandre Lacazette à Arsenal, il est temps d'hisser les voiles !

Meilleur joueur d'Arsenal cette année, Alexandre Lacazette boucle sa quatrième saison dans le nord de Londres. Un nouvel exercice encore loin, très loin des objectifs qu'il se fixait en traversant la Manche. À bientôt 30 ans, l'attaquant français ne semble plus avoir le choix : il est grand temps pour lui de quitter son club, qui patauge actuellement en milieu de tableau de Premier League, pour rejoindre un véritable cador européen.

Arsenal, ce traquenard

20 mai 2017. Au terme d'un match nul spectaculaire contre l'OGC Nice (3-3), Alexandre Lacazette inscrit un doublé et atteint la barre des 100 buts en Ligue 1 avec l'OL. Une soirée presque parfaite pour boucler son aventure sur les bords du Rhône, le buteur lyonnais ayant décidé de prendre son envol. D'abord en contact bien avancé avec l'Atlético de Madrid, c'est finalement à Arsenal que l'international français pose ses bagages contre un chèque de 53 millions d'euros. Quatre ans plus tard, alors qu'il s'apprête à virer trentenaire (il soufflera ses 30 bougies le 28 mai prochain), "Lagachette" ne semble malheureusement pas plus avancé et sa trajectoire ressemble ni plus ni moins à une grosse déception.Alors qu'il souhaitait franchir un cap en Angleterre, l'ex-Gone a plutôt régressé au fil des années d'un point de vue collectif. L'hymne de la Ligue des champions n'a toujours pas résonné à l'Emirates Stadium depuis son arrivée, et Arsenal ne parvient même plus à être un mastodonte de Premier League (bien que la finale de Ligue Europa en 2019, ainsi que la victoire en FA Cup l'an dernier ne viennent légèrement colorer ce tableau grisâtre). À Londres, l'attaquant possède cependant une belle cote de popularité. Malgré un rendement de buts en baisse par rapport à ses années lyonnaises (0,39 but/match à Arsenal, contre 0,47 à Lyon), il n'en reste pas moins le meilleur buteur actuel de son équipe avec dix-sept réalisations toutes compétitions confondues au cœur d'une saison sans queue ni tête durant laquelle il a commencé treize rencontres sur le banc et n'a disputé que neuf matchs en intégralité. Surtout, il ne dispose que du neuvième temps de jeu parmi les membres de l'effectif d'Arsenal ! Bien trop peu, d'autant que ses concurrents sur le front de l'attaque (Nketiah, Aubameyang) sont loin de rendre des copies aussi satisfaisantes que lui.Une gestion incohérente et frustrante de la part de Mikel