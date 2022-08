Alexandre Isak, le gros coup de Newcastle

Recruté pour plus de 70 millions d'euros par Newcastle cet été, considéré comme le "next big thing" en Suède, Alexander Isak est un jeune homme qui n'aime pas attendre. Chez les pros à 16 piges, en sélection à 17, le nouveau roi des Toons est prêt à mettre le Royaume d'Angleterre à ses pieds. Mais plutôt que de marcher dans les pas de l'arrogant Zlatan, Alex préfère la discrétion et entretenir le lien avec le pays de ses parents. Un état méconnu et surnommé "la Corée du Nord de l'Afrique" : l'Érythrée.

Hormis, toutes les séries ont une fin. Rarement naturelle, souvent forcée, la fameuse happy end du petit écran se fait beaucoup plus rare sur la planète foot. Depuis 1994, et deux coups de canif signés Rob Lee et Andrew Cole pour un succès de prestige (0-2), Newcastle attend désespérément de pouvoir exulter de nouveau à Anfield lors d'un match de Premier League. Pour y parvenir, le coach des, Eddie Howe, s'est offert une nouvelle arme flambant neuve : Alexander Isak. Arrivé dans le Nord de l'Angleterre contre un reluisant chèque dépassant les 70 millions d'euros - un record dans l'histoire du club -, l'ex-buteur de la Real Sociedad est déjà attendu. À commencer par son coach Eddie Howe, qui aimerait beaucoup le voir à l'œuvre dès ce mercredi face aux, prédisait Howe au moment de faire les présentations.Pas étonnant, car Howe le sait mieux que quiconque : les séries, Alexander Isak adore les briser.

Morning! pic.twitter.com/FF0TxaRlk7

— Newcastle United FC (@NUFC) August 27, 2022Il y a quasiment un an jour pour jour, face à la Suède d'Isak à Solna, l'Espagne l'a appris à ses dépens. Invaincue depuis 1993 dans un match de qualif pour une Coupe du monde, laa chuté en Suède. Une défaite (2-1) à la Friends Arena qui ne donne pas forcément envie de devenir copain. Face aux Suédois, les hommes de Luis Enrique ont cumulé 75% de possession, le double de tirs, fait trois fois plus de passes et même ouvert le score au bout de quatre minutes de jeu. Mais ce n'était pas suffisant. Car en face, Alexander Isak était dans son jardin. Le gamin de Solna n'a eu besoin que d'une minute pour coucher Unai Simón et remettre les compteurs à zéro. Une bien belle façon d'animer le duel entre son pays de naissance et celui qui l'a vu, chaque week-end pendant trois ans, martyriser les défenses Lire la suite de l'article sur SoFoot.com