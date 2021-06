Alexandre Chpryguine, la chute du plus célèbre hooligan russe

Sous les feux des projecteurs après les incidents de Marseille de l'Euro 2016, Alexandre Chpryguine, ex-patron des supporters russes, a perdu de sa superbe et se retrouve aujourd'hui mis de côté par sa fédération.



Alexandre Chpryguine n'est pas très actif sur son compte Twitter depuis le début de l'Euro. Le soir de la première rencontre de la Sbornaya, l'ancien chef de l'association des supporters russes (VOB) a posté sur le réseau social une photo de sa télé :(le pass obligatoire délivré par les autorités russes pour accéder au stade, ndlr) [...]Un tweet qui suinte la frustration, mais Chpryguine prend aussi soin de n'égratigner personne. Toutes ses publications semblent bien lisses, loin du spectacle offert lors de l'Euro 2016. Le bonhomme live-tweetait alors les contrôles de la police française dans un bus de supporters russes, ou narguait les autorités en diffusant une photo de lui devant le Stadium de Toulouse, quelques jours seulement après avoir été expulsé du territoire à la suite des affrontements entre fans anglais et hooligans russes à Marseille. Pour son second renvoi hors des frontières, il avait même claqué un selfie dans l'avion du retour, se réjouissant de voyager, résume Ronan Evain, directeur général de l'association Football Supporters Europe (FSE) et fin connaisseur des tribunes russes.Depuis, Chpryguine n'est plus le patron de la VOB et ne peut pas assister aux matchs à domicile de lapendant l'Euro. Figure du hooliganisme russe et de l'extrême droite, il a été mis hors-jeu par les autorités. Trop sulfureux., se plaignait-t-il début 2018. Mais Chpryguine oublie son bilan comme chef de la VOB, qui l'a totalement décrédibilisé aux yeux de la fédération. Fondée en 2008, cette association devait aider à unifier les supporters russes et créer un soutien fort pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com