So Foot • 14/06/2021 à 06:00

Alexander Isak, nouveau prophète en son pays

La Suède entame son Euro ce lundi contre l'Espagne, et sans son roi Zlatan Ibrahimovi?, blessé. Mais un homme va vite sécher les larmes des Suédois et faire oublier l'absence du Milanais : son nom, Alexander Isak. À 21 ans, la pépite a enfin trouvé son rythme de croisière du côté de la Real Sociedad. Spoiler : ça va vite, très vite.



Le B-ABBA de buteur complet

"Contre nous, il avait marqué un but tout seul en partant des 35 m et en éliminant 4 joueurs."Joris Delle

Le scénario hollywoodien était bien ficelé : de retour au Milan après son escapade américaine à Los Angeles, Zlatan Ibrahimovi? a fait son come-back en sélection nationale en mars, avec l'objectif de briller une dernière fois avec la Suède à l'Euro 2020. Et puis patatras : une entorse du genou a tout foutu en l'air. De quoi, forcément, laisser la Suède de Berg, Kulusevski et Quaison orpheline ? Pas du tout. Pendant son court retour, le roi Zlatan a lui-même pris le soin d'adouber son successeur : Alexander Isak :Un altruisme nouveau chez l'ancien Parisien, qui en dit long sur le talent de son jeune héritier de 21 ans, un peu trop souvent ramené à cette étiquette de nouveau Zlatan, comme il s'en plaignait àAlors, qui c'est, ce nouvel Isak ? Pour approcher l'étoile montante, il faut revenir au Pays basque, du côté de San Sebastián. Depuis deux ans, c'est ici qu'il brille : à la Real Sociedad. Un chiffre ? 17 buts en 34 rencontres de championnat pour Isak, élément central de la cinquième place finale de Liga de la Sociedad, dans une saison déjà auréolée d'une victoire en Coupe du Roi 2020 contre le rival basque de Bilbao. Le virevoltant Suédois en profite pour empocher le titre de meilleur buteur de la Real, et pour quasiment doubler son total de la saison précédente (9 buts en 2019-2020). Tout ça à 21 ans.Des buts à la pelle, mais aussi une vraie intelligence de jeu. Depuis son banc, le coach Imanol Alguacil s'appuie sur ce joueur hybride aux capacités d'adaptation au-dessus Lire la suite de l'article sur SoFoot.com