Alexander Djiku : "Les maths m'ont appris à être rigoureux"

Si Strasbourg a la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 avant de recevoir l'OM ce dimanche à la Meinau, c'est aussi parce que les Alsaciens s'appuient sur une arrière-garde solide et joueuse, à l'image d'Alexander Djiku. Capitaine de la bande à Julien Stéphan, l'international ghanéen raconte la métamorphose du RC Strasbourg, mais évoque aussi ses ambitions pour la CAN 2022, sa découverte du kop et son amour du Perudo. Entretien avec un homme qui aime les dés, mais qui ne laisse rien au hasard.

"Le coach Stéphan nous a inculqué une nouvelle manière de jouer. On ne regarde plus derrière, on va de l'avant maintenant."

Le travail, l'état d'esprit et surtout, le coach Stéphan qui nous a inculqué une nouvelle manière de jouer. On ne regarde plus derrière, on va de l'avant maintenant.Il a changé de système avec une défense à 3 qui nous met dans de bonnes dispositions. À l'entraînement, on fait beaucoup de tactique, et on met énormément d'intensité, ça se ressent sur le terrain. Pendant les matchs, on a parfois l'impression de ne pas être fatigués tellement on travaille la semaine.Le coach nous a aussi apporté une grande sérénité avec le ballon.Tant qu'on marque des buts, qu'on gagne... Perso, je préfère gagner 4-2 que 1-0. Autant l'année dernière, quand on menait 1-0, on essayait de tenir le score, autant cette année le coach nous pousse à aller chercher le deuxième, le troisième, le quatrième, quitte à se faire égaliser. Des fois, on va être trop gourmands et se faire punir derrière, mais c'est la philosophie du coach. Il veut qu'on donne du plaisir à notre public qui nous pousse énormément.Kevin est très intelligent, il a joué dans des grands clubs, il sait où se placer, il a de la malice. Je n'aime pas trop défendre face à des petits attaquants comme lui, fin techniquement, pas très costauds. Il me fait progresser. Après, on a tous les profils avec Ludovic Ajorque et Habib Diallo qui sont plus costauds, Majeed Waris qui est plus tonique. Ça nous fait bien bosser.