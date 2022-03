Alexander Blessin, le nouvel héros du Genoa

Arrivé mi-janvier sur le banc d'un Genoa en galère, Alexander Blessin a stoppé l'hémorragie et a vu vendredi ses nouveaux hommes remporter leur première victoire en Serie A depuis septembre. L'impossible sauvetage du club dans l'élite semble de plus en plus possible, et cette période vient surtout récompenser les méthodes du technicien allemand, qui ne cesse de transformer tout ce qu'il touche en réussite. Voilà pourquoi.

Au fond, pourquoi entraîner ? Quel est l'objectif intime de ces types qui se dressent chaque week-end dans les zones techniques du monde entier ? Et quelle est exactement leur influence sur le destin d'un groupe de joueurs toujours plus fournis et toujours plus exposés aux lumières médiatiques ? Au début des années 2010, assis dans l'un de ses bureaux de Palerme, Maurizio Zamparini, décédé début février après avoir brûlé plus d'une cinquantaine d'entraîneurs au cours d'une vie de président de club de foot longue de 32 ans, tranchait :Collectionneur de bagues NBA et d'un paquet d'autres records, Phil Jackson, lui, écrivait en 2013 que la quête d'un coach doit avant tout être de réussir à créer une équipe de joueurspar leur gloriole personnelle, d'individus, portés paret sublimés par. Invité à évoquer ses désirs pour sa première saison sur le banc d'Ostende lors de l'été 2020, Alexander Blessin, biberonné au coaching par la maison RedBull, avait, de son côté, lancé en l'air deux souhaits : voir son équipe sauver sa peau (le fond) et la voir proposer un football rapidement identifiable par l'ensemble des observateurs (la forme).Première conséquence : après avoir longtemps eu les play-offs 1 dans le viseur, Ostende s'est fait une place dans le top 8 de la Jupiler Pro League 2020-2021 - cinquième de la phase régulière - et ce avec le pressing le plus étouffant de Belgique, mais aussi l'un des taux de possession moyen les plus bas (47,7%). Lancé en août 2020 au sujet de l'approche de Blessin, Vincent Kompany avait souligné lade son confrère et lepositif amené par des Ostendais déployés en 3-5-2 et roulant sans jamais lever Lire la suite de l'article sur SoFoot.com