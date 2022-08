Alex Morgan à Lyon : Tweet machine

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 41e épisode, retour sur la pige lyonnaise d'Alex Morgan. Bien qu'elle ne soit restée qu'un semestre, "Baby Horse" a laissé sa trace dans le Rhône. Une joueuse toujours souriante, qui a participé au triplé championnat - Coupe de France - Ligue des champions et boosté la visibilité de l'OL à l'international. L'aboutissement d'un travail au corps acharné de Jean-Michel Aulas vis-à-vis de la star et de sa communauté sur Twitter.

Will.I.Am, Bocuse et Rio

Alex Morgan n'avait rien d'une pionnière. Tara Flint, Jillian Nicks, Danielle Slaton, Christie Welsh, Aly Wagner, Hope Solo, Lorrie Fair et Megan Rapinoe étaient déjà passées avant elle en terre lyonnaise. Mais aucune n'a eu le même impact. Parce que la Californienne a débarqué avec l'étiquette de championne olympique et de championne du monde, mais surtout avec un statut d'icône dépassant largement le cadre du foot. Toutes les cases étaient cochées, et Jean-Michel Aulas a fini par avoir ce qu'il voulait . Même si la star l'a sacrément fait patienter.Publiquement, le président rhodanien a commencé sa cour en mars 2016, d'une manière assez innovante, à coup d'appels de phares... sur Twitter. JMA a le tweet facile, alors il se mue en infatigable récupérateur. Will.I.Am vient inaugurer le Parc OL ? Aulas dégaine une photo de l'artiste et un petit message directement adressé à l'Américaine, en anglais dans le texte :Un tweet de Morgan sur les Jeux olympiques ? Réaction immédiate :Une photo avec le chef Jérôme Bocuse, qui bosse à Orlando, là où joue Morgan ?

@OL @ussoccer @ussoccer @UWCL @alexmorgan13 @kohara19 the best women team in Europe is Olympique Lyonnais pic.twitter.com/xTghlwnKJs

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 4, 2016À onze reprises, Aulas essaie d'amorcer une… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com