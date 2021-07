Alex Green (Amazon): "Nous ne nous comparons pas à Médiapro"

Ca y est, Amazon débarque très officiellement, avec le lancement de sa nouvelle plateforme Prime Vidéo Ligue 1. Après plusieurs semaines de doutes et de craintes, le big boss de la marque américaine, Alex Green, DG aux sports en Europe, a présenté son offre et surtout ses objectifs à terme pour notre bonne vieille Ligue 1.



Combien faudra-t-il d'abonnés pour dégager des bénéfices ou des intérêts ? Je ne me pose pas cette question, cela est secondaire.

C'est une offre que nous pensons très qualitative. Pour ce prix, vous n'avez pas seulement accès au football français, dont les plus grandes affiches, mais à tout le service Amazon, des séries, des films, de la musique, de la vente en ligne, etc. Le tout est extrêmement attractif, simplifié, sans aucun engagement, annulable à tout moment. Puis, notre objectif est véritablement d'améliorer l'expérience fan du téléspectateur, de tirer vers le haut la qualité, le rendu du football français. Notre équipe est déjà bien constituée, avec des journalistes de talent, Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Smaïl Bouabdellah ou encore Julien Brun. Malgré notre manque d'expérience, nous avons appris à diffuser du sport en live, avec la Premier League, en Angleterre, ou récemment le tournoi de Roland-Garros en France, au final le rendu sera très intéressant, la couverture sera optimale.Il y avait un réel intérêt, une véritable motivation, venir en France faisait partie de nos plans depuis longtemps. Nous croyons en la Ligue 1, qui est un championnat compétitif, attractif, performant. Nous avons décidé de réaliser un investissement significatif sur le football français, mais ce n'était pas seulement une opportunité, c'était une réelle volonté de développer et de parier sur ce secteur. Nous voulons travailler et développer la marque, il n'y a pas encore de projet fixe mais nous voulons nous installer dans la durée.