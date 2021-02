Alex Delan : "J'allais voir des matchs avec des garçons qui sont aujourd'hui pros"

Facteur à Corbeil-Essonnes (91) dans le civil, Alex Delan est un ancien arbitre amateur devenu suiveur de talents. Bien connu autour des terrains, il va de club en club chaque semaine, rend visite à ses amis footeux, prend de jeunes gardiens de but sous son aile et pose avec le plus de joueurs possibles pour continuer d'alimenter son succulent Skyblog. Entretien avec un fou furieux qui était pote avec Mathieu Valbuena et Benjamin Pavard bien avant leur buzz respectif.

À la quinzaine, j'ai commencé à arbitrer des évènements intéressants. Tu recroises les jeunes sur des compétitions, tu crées des liens avec des familles, tu montes les échelons dans l'arbitrage... Au départ, il n'y a aucun plan. Je voyageais pas mal, donc parfois, sur deux, trois, quatre jours, j'allais dans les familles. Il y a des joueurs que j'arbitrais qui ont commencé à accéder aux équipes de France de jeunes, à signer des contrats pros, c'est comme ça que tout est né. J'avais les listes des sélections jeunes en avance, car elles étaient sur Minitel, donc les joueurs m'appelaient. Aujourd'hui, je pense avoir une entrée dans chaque club : le directeur du centre, l'entraîneur des gardiens, le responsable du recrutement, le mec de la billetterie... En arrêtant l'arbitrage, je me suis orienté vers le poste de gardien de but, car j'y ai joué. J'ai commencé à aider des jeunes il y a une dizaine d'années. J'ai aidé 23 gardiens à signer dans 17 clubs différents, plus deux joueurs de champ.Soit c'est une famille qui me contacte pour relancer un jeune de 16, 17, 18 ans en situation d'échec dans un club, soit ce sont des garçons qu'on me signale ou que je repère par moi-même et que je signale aux clubs. Les clubs vont aussi me direou alors je vais aller à la pêche aux infos. Le premier que j'ai aidé à signer pro, c'est Thomas Callens à Caen, et il est retourné à Lorient depuis. Je les fais rentrer en centre de formation, sans moyen financier.