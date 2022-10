Alessio Forgione : "Dans mon club, j'étais le seul dont le père n'est jamais allé en prison"

Après Napoli mon amour, paru en 2018, l'auteur napolitain Alessio Forgione revient avec Crier son nom, une chronique de la vie ordinaire dans un quartier chaud du Naples de la fin des années 1990. Au travers du portrait d'un anti-héros anonyme, on (re)découvre cette fatalité propre à la cité parthénopéenne, dans laquelle le football n'est jamais très loin.

"Quand tu joues au foot, tu dois penser collectif, parce que c'est impossible de gagner seul. Il n'y a que Maradona qui y arrive."

Comme Marocco, j'ai joué numéro 6 quand j'étais jeune, au Pro Calcio Napoli, où sont notamment passés Paolo et Fabio Cannavaro. Comme lui, j'ai également fait un essai infructueux à la Salernitana, j'ai été dans le même lycée... En gros, je connais tous les éléments dont je parle. Mais pour autant, dire que Marocco c'est moi, ce serait mentir. Contrairement à lui et ses potes, je n'ai jamais vendu de shit ou cambriolé un appartement. En revanche, je sais comment on fait. Parce que ça fait partie des sujets de discussion normaux au quartier, je n'ai pas eu besoin de faire de recherches sur Google.C'est un mec timide, pas assez courageux pour tenter une frappe lui-même et qui se cache en faisant la bonne passe à l'attaquant. Un peu comme moi, effectivement. J'étais, celui qui récupère la balle et la passe au mec bon devant. Ce que je préférais, c'était l'idée de faire partie d'une équipe. Quand tu joues au foot, tu dois penser collectif, parce que c'est impossible de gagner seul. Il n'y a que Maradona qui y arrive. Mais je n'ai jamais rêvé de passer pro. Ce qui me plaisait le plus pendant mon temps libre, c'était de lire et de jouer de la guitare.Au club de foot, j'étais le seul dont le père n'est jamais allé en prison. Je n'ai jamais eu l'opportunité de traîner avec des fils de médecins, juste avec des enfants de criminels. Là où j'ai grandi, vendre de la drogue, c'était quelque chose de normal. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Quand Marocco vend des barrettes de shit avec son pote, ce