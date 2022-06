Alessandro Nesta au Milan : le déchirement

Le 31 août 2002, Alessandro Nesta est vendu à l'AC Milan par Sergio Cragnotti, le président de la Lazio. Le club romain n'avait plus d'argent, et a dû se résoudre à vendre son plus beau joyau. Au grand dam des tifosi et... du joueur lui-même, qui rêvait de faire toute sa carrière à Rome.

"Je ne sais même pas combien de familles vivaient là-dedans. Mais une seule était de la Lazio : la nôtre. Toutes les autres étaient de la Roma." Alessandro Nesta

De ramasseur de balles à capitaine

26 mai 2013. L'arbitre siffle la fin de la finale de Coupe d'Italie entre la Lazio et la Roma. Lesse sont imposés 1-0 et ont ainsi remporté le derbyle plus important de l'histoire. La Curva Sud de la Roma se vide en moins de deux minutes, celle de la Lazio est prête à faire la fête tout l'été. Quelques minutes plus tard, le capitaine éternel de la Lazio, Alessandro Nesta, brandit le trophée dans le ciel de Rome, devant son meilleur ennemi de toujours, Francesco Totti. Pour Nesta, il s'agit là de l'apogée de sa carrière, et pour cause : le défenseur disputait là son dernier match, le 624toutes compétitions confondues, avec le maillot bleu ciel, le seul et unique qu'il ait alors porté. Cet épilogue, les tifosi de la Lazio en auraient rêvé. Or, s'ils ont bien remporté cette Coupe d'Italie le 26 mai 2013, ce n'est pas Nesta qui a soulevé la Coupe, mais Stefano Mauri. Car la romance entre Alessandro Nesta et la Lazio a pris tristement fin le 31 août 2002. Retour sur un transfert qui, sur le coup, aura rarement rendu un joueur aussi triste, de son propre aveu.Entre Alessandro Nesta et la Lazio, c'est un coup de foudre au premier regard., racontait-il àil y a quelques années .Pourtant, le petit Alessandro avait été repéré par Francesco Rocca, recruteur de la Roma. Mais pour son papa, hors de question que le fiston… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com