Alerte cartons rouges sur la Ligue 1

En plus d'une ribambelle de buts, la Ligue 1 a eu le droit à une pluie de cartons rouges lors de la troisième journée disputée ce week-end avec onze expulsions, soit un record depuis 30 ans. Une sévérité plutôt habituelle en début de saison en raison des consignes données durant l'été, mais qui a le mérite de remettre sur la table les solutions pour faire grandir l'arbitrage français, dont la communication n'est pas le point fort.

"J'ai aussi eu l'impression que les arbitres avaient eu des consignes plus strictes cette semaine. J'en avais parlé à mes joueurs avant le match après avoir vu ceux de 15 heures." Olivier Pantaloni

Donner le ton

Depuis un peu plus d'un an, les mauvaises langues ne peuvent plus dire qu'il ne se passe rien en Ligue 1. Ce week-end a encore une fois accouché de rencontres spectaculaires et riches en buts (38, soit le deuxième total le plus élevé au XXIsiècle derrière les 43 réalisations de la 38journée de la cuvée 2007-2008), à l'image du début de saison le plus prolifique depuis 45 ans, avec la barre des 100 réalisations atteinte après trois journées seulement. Autre record, moins réjouissant celui-là, les onze cartons rouges distribués, dont quatre par le novice Mathieu Vernice lors de Montpellier-Auxerre , soit du jamais-vu depuis trois décennies. Les coupables s'appellent Vanderson (Monaco), Samuel Gigot (Marseille), Halid Šabanović (Angers), Mario Lemina et Jean-Clair Todibo (Nice), Khalil Fayad et Téji Savanier (Montpellier), M'Baye Niang et Nuno Da Costa (Auxerre), Romain Salin et Lesley Ugochukwu (Rennes). Certains n'ont pas eu à broncher, d'autres ont été surpris par des hommes en jaune décidés à ne rien laisser passer. L'addition a également été salée à l'échelon inférieur , où ils sont huit joueurs à avoir vu rouge, dont trois lors du match lunaire entre Saint-Étienne et Le Havre . Les conséquences d'une nouvelle ligne, plus ferme, imposée par la Direction technique de l'arbitrage (DTA), ou une simple sévérité éphémère ? C'est toute la question.Puisque l'on dit qu'un bon arbitre ne doit pas faire parler de lui, il n'est pas certain que cette journée rythmée par les biscottes rouges et les mini-polémiques soit présentée en exemple lors de futures réunions. Si des joueurs ont parfois montré trop d'agressivité, les garants des règles du jeu ont aussi multiplié les coups de sifflet et mis de côté la…