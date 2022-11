Aleksandr Golovin décolle enfin avec Monaco

Débarqué à Monaco en 2018, Aleksandr Golovin a mis du temps pour trouver la bonne carburation sur le Rocher. Enfin débarrassé de ses pépins physiques, le Russe a, depuis la reprise, trouvé sa vitesse de croisière.

Monaco Étoile rouge 03/11/2022 à 18:45 Ligue Europa Diffusion sur

L'ASM touche enfin le Golo

Dans les cordes après quatre matchs consécutifs sans succès (deux nuls et deux défaites dont une jolie baffe à Trabzonspor ), l'AS Monaco accueillait Angers dimanche. Derniers du championnat et plus mauvaise défense, les Angevins avaient tout de la victime idéale pour se relancer. Pourtant, pendant 45 minutes, les Asémistes patinent et regagnent les vestiaires sur un nul, 0-0, avec, notamment, un échec, plutôt inhabituel, de Wissam Ben Yedder sur penalty. Les Rouge et Blanc finissent par s'en sortir à la suite d'un deuxième acte bien plus convaincant ( succès 2-0 ), dans le sillage d'Aleksandr Golovin, entré à la pause et qui fêtait son 150match sous la diagonale. Auteur du deuxième pion des siens, le Russe est surtout devenu un élément essentiel de cette ASM cuvée 2022-2023., constatait Philippe Clement début avril.