Aleksander ?eferin : "À mes yeux, Andrea Agnelli n'existe plus"

Dans le cadre de l'entretien qu'il a accordé à So Foot (à retrouver dans le numéro 187 du magazine, en vente partout depuis le 3 juin), Aleksander ?eferin est notamment revenu sur l'épisode de la défunte Superligue. Vraiment défunte ? Cela reste à prouver. En attendant, le patron de l'UEFA n'oublie rien et ne pardonnera pas à tout le monde. À commencer par le président de la Juventus, Andrea Agnelli.

Franchement, bien. C'est un beau navire, puissant. Nous avons été attaqués par un sous-marin il y a quelques semaines, mais finalement, c'est nous qui avons coulé le submersible.Honnêtement, on ne savait pas exactement ce qui était en train de se passer. On recevait de temps en temps des menaces de scission, des documents sur le sujet ont fuité... Mais on n'a pas pris ça très au sérieux. Andrea Agnelli, qui était alors le président de l'ECA, était membre de notre Comité exécutif et nous assurait continuellement qu'il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Surtout que de notre côté, nous avions organisé plusieurs rencontres avec les clubs pour leur présenter la nouvelle réforme de la C1, réforme que les douze clubs frondeurs ont votée. Sauf que le jour suivant, ils dévoilaient leur projet fantomatique.Vous pouvez avoir des soupçons, mais quand les gens qui font partie de votre bureau opérationnel vous jurent que,, difficile de ne pas les croire...Dans cette affaire, on peut classer les protagonistes en trois catégories. Je mets Andrea Agnelli dans la première. Là, c'est personnel. À mes yeux, cet homme n'existe plus. Je pensais que nous étions amis, mais il m'a menti droit dans les yeux jusqu'à la dernière minute du dernier jour, en m'assurant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Alors que la veille, il avait déjà signé tous les documents nécessaires au lancement de la Super ligue. Dans la deuxième catégorie, je place un groupe de dirigeants