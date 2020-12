Alejandro Sabella, l'étoile du cœur

Encore endeuillé par le décès de Diego Armando Maradona, le football argentin pleure depuis ce mardi la disparition d'Alejandro Sabella, mort à l'âge de 66 ans. Derrière les monstres sacrés Menotti et Bilardo, l'ancien sélectionneur, finaliste malheureux du Mondial 2014, restera, au-delà du terrain, l'un des entraîneurs les plus appréciés et respectés dans son pays. Surtout par Lionel Messi.

Sabella, l'étudiant de Bilardo

", soufflent les chroniqueurs en plateau. Dans la douleur, le présentateur de la chaine ESPN vient d'annoncer le décès d'Alejandro Sabella. Voilà maintenant plusieurs semaines que la santé de l'ancien sélectionneur, âgé de 66 ans et hospitalisé depuis le 25 novembre, jour de la mort de Diego Maradona, inquiétait. "", s'écriait même son ancien lieutenant Javier Mascherano. En vain : mardi, le coeur fatigué de celui qui avait déjà survécu a un cancer s'est finalement arrêté. En direct, malgré une émotion évidente, le journaliste Gustavo López a alors trouvé les mots justes pour décrire ce que ressentent des millions d'amoureux du ballon rond en Argentine : "" Sabella n'a pas gagné la Coupe du Monde et n'avait pas le charisme de ses glorieux prédécesseurs, César Luis Menotti et Carlos Bilardo, mais il en avait un truc en plus et le finaliste du Mondial 2014 laissera sans aucun doute une trace indélébile dans l'histoire du football argentin.Surnommé "" en référence à son goût prononcé pour la sieste, Alejandro Sabella s'est construit dans l'ombre. Ou plutôt les ombres, que ce soit celles de Beto Alonso à River Plate ou celles de Maradona et Bochini en sélection. Numéro 10 gaucher et élégant parti s'exiler en Angleterre, à Sheffield et à Leeds, avant la guerre des Malouines, Sabella est ensuite revenu au pays contre 2000 dollars (!) et un contrat avec son club de coeur : le rugueux Estudiantes La Plata, alors entraîné par le Doctor Bilardo, l'un de ses mentors. C'est aussi sur le banc de cette institution qu'il débuta sa carrière d'entraîneur principal en 2009 après avoir oeuvré pendant dix-sept ans comme adjoint aux