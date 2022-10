Alejandro Arenas : "Atteindre un nouveau public plus jeune"

Alors que la Liga vient de signer un partenariat avec le réseau social Snapchat, Alejandro Arenas, représentant de la plateforme digitale, explique la manière dont le numérique transforme progressivement la consommation du football.

"En proposant leur contenu sur Snapchat, les ligues font le pari de toucher un nouveau public."

Nous nous sommes basés sur les chiffres récents. En 2021, 200 millions d'utilisateurs ont consommé du contenu sportif sur l'application. Dans une logique d'expansion, il était donc naturel pour nous de nous concentrer sur le football au vu de sa popularité.Oui. Les utilisateurs du monde entier pourront profiter des moments forts de la semaine, des archives historiques, des coulisses, des meilleurs buts et arrêts de l'année, grâce à une fonctionnalité dédiée appelée LaLiga Show Time. Le partenariat prévoit également la création de différentes expériences, immersives pour la plupart, par le biais de fonctionnalités spéciales.En proposant leur contenu sur Snapchat, les ligues font le pari de toucher un nouveau public. De leur côté, les utilisateurs peuvent regarder leur sport préféré en accès libre. C'est une situation gagnant-gagnant, à la fois pour les ligues et les utilisateurs !Mais de nombreuses équipes se servent déjà des réseaux sociaux, et notamment de Snapchat, comme moyen de grande communication. Le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid et même l'équipe de France sont très actives sur Snapchat. Idem pour les footballeurs, qui communiquent désormais principalement via ces canaux. Cela fait également un moment que nous collaborons avec les diffuseurs télévisuels comme DAZN ou beIN SPORTS, ici en France, pour mettre en place tout cela. Tout ce qu'il nous manquait, c'était d'obtenir les droits d'un grand championnat européen, et la Liga était un choix… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com