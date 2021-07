Alcorcón : la zizanie de Roman Zozulya

Annoncé à l'AD Alcorcón, en deuxième division espagnole, Roman Zozulya a vu son transfert être annulé par l'association de supporters du club. La raison ? Les supposées accointances entre l'attaquant et les mouvements néo-nazis ukrainiens.

Fin de non-recevoir

Le mercato à peine entamé en Espagne, les médias officialisaient déjà l'accord entre l'Agrupación Deportiva Alcorcón et Roman Zozulya en provenance d'Albacete. Un renfort supplémentaire pour le secteur offensif, qui souhaite alors décrocher le maintien pour une douzième saison consécutive en Segunda División. Quelques jours plus tard, ces prérogatives sportives sont pourtant balayées. En cause ? La recrue finalement pas vraiment recrutée, à cause de ses appartenances politiques.Le 26 juillet dernier, la Federación de Peñas de l'AD Alcorcón - emmenée par son groupe majeur à l'identité antifasciste, la Sección Petak - publie un communiqué vindicatif et sans équivoque concernant l'arrivée de Roman Zozulya :Car malgré une démarche simpliste en apparence, les faits reprochés à l'attaquant de 31 ans sont graves. Engagé dans la révolte ukrainienne au cours des conflits armés dans le Donbass, le joueur de 31 ans n'a jamais caché sa fibre patriotique. En 2014, il fonde ainsi la(Armée populaire, en français), groupe de soutien apportant une aide logistique aux volontaires de l'armée. Une initiative qui lui vaudra une médaille d'honneur, délivrée par le Ministère de la Défense de son pays. Mais ces éléments ne sont en réalité qu'une infime partie des faits reprochés au natif de Kiev. Selon certaines sources, Roman Zozulya serait en fait un fasciste soutenant le Régiment Azov, un groupe paramilitaire et nazi ukrainien .Une accusation ajoutée à sa. Les supporters ont effectivement déterré de nombreux clichés du joueur, posant en tenue paramilitaire décorée de l'emblème du Régiment Azov dont il est un farouche partisan. À ce titre, le buteur est également l'un des plus fidèles alliés d'Ihor Kolomoïsky, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com