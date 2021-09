Albert Tjaaland, au nom du cousin

Le football norvégien s'est pris à rêver de l'explosion d'une nouvelle pépite en plein cœur de l'été, un soir d'anodine affiche de coupe. Il faut dire qu'Albert Tjaaland, cousin d'un certain Erling Haaland, a de quoi attirer l'attention dans un pays qui ne jure que par son cyborg dès lors qu'il s'agit de football. Du haut de ses 17 ans, le nouveau venu de la famille fait naître de nouvelles promesses du côté de Molde. Présentations.

" On dirait presque qu'ils viennent d'un laboratoire de production, ou qu'ils sont fabriqués dans une sorte de laboratoire secret qu'ils ont à Bryne. "Jonas Adnan Giæver

Une famille en or

Qui aurait pu imaginer qu'un premier tour de Coupe de Norvège, organisé en plein été, provoque un tel engouement ? Pourtant, le 25 juillet dernier, la large victoire de Molde sur la pelouse du Spjelkavik FK (1-4) a provoqué l'émoi au-delà du pays des fjords. Pas en raison du résultat, non, certainement pas. Plutôt en découvrant l'identité de l'auteur du quatrième pion des vice-champions en titre, tout juste entré en jeu pour sa grande première chez les professionnels. Un jeune garçon de 17 piges, dont la jeune bouille blonde ne peut que rappeler de bons souvenirs dans le Nord-Ouest de la Norvège. Son nom ? Albert Tjaaland, petit cousin maternel d'Erling Haaland qui, en une cinquantaine de match disputés sous les couleurs de Molde entre 2017 et 2019, a pris soin de laisser une trace indélébile au club. Des pas dans lesquels espère bien marcher cet autre membre de la plus célèbre famille du football norvégien.Albert Tjaaland n'est en réalité que le dernier rejeton d'une famille déjà bien représentée sur les terrains de football. En plus du cyborg du Borussia Dortmund, fils d'Alf-Inge Haaland, ancien joueur passé notamment par Manchester City, Jonatan Braut Brunes (20 ans) porte les couleurs de Lillestrøm SK, tandis que sa sœur, Emma Braut Brunes (17 ans), joue avec l'équipe de Klepp, en première division féminine norvégienne. Albert, lui, a décidé de suivre le même parcours que son plus illustre cousin en rejoignant les équipes jeunes de Bryne FK à partir des U13, avant de prendre la direction de Molde l'été dernier. Pour une première saison au sein de l'académie largement perturbée par la pandémie, freinant une progression prometteuse.