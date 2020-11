Alain Giresse : "Maradona, j'ai toujours son maillot de Barcelone à la maison"

"Quand il court avec le ballon, il n'est pas freiné. C'est une technique... (il marque une pause) qui ne s'apprend pas. Cela s'améliore, mais la base, c'est un don du ciel."

"Diego Maradona, c'est le joueur immense, le joueur qui donne de l'émotion, le joueur qui fait rêver. J'entends souvent dans les divers débats que des joueurs "" ou "" pour contrarier tel grand joueur. Mais les génies comme Maradona, dans un jour où il est au meilleur de sa forme, vous n'avez pas la possibilité de l'arrêter d'une façon régulière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'arrêter sans prendre le risque de lui faire mal.Quand le FC Barcelone est venu jouer à Bordeaux en 1983, le journaln'a pas titré "", il a titré : "". Cette première rencontre avec Maradona, j'en garde un souvenir précis. Comme je suis d'origine espagnole du côté de ma mère, j'ai quelques mots d'espagnol. Alors, avant le match, je lui ai dit : "" - "" - "" Il y a cette photo... C'est difficile de faire parler une photo, mais vous voyez, il a vraiment pris la pose. On a prolongé cet échange à la fin du match en échangeant les maillots. J'ai toujours son maillot de Barcelone à la maison - il est accroché dans une pièce à souvenirs. Nous avons gagnons 2-0 et j'ai marqué le premier but. Un but improbable parce que Patrick Battiston jouait ce jour-là à gauche, et qu'il fait un centre remarquable du gauche que je reprends de la tête.