Alain Giresse : " Je suis désabusé "

Entre un voyage au Kosovo, dont il est le sélectionneur, et un autre au Gabon, où il le fut, Alain Giresse (69 ans) a pris de plein fouet la confirmation de la rétrogradation des Girondins de Bordeaux en National par la DNCG. Forcément affecté par la situation d'un club où il a effectué presque toute sa carrière (1970-1986) et dont il est le joueur le plus capé (592) et le meilleur buteur (181), l'ancien milieu de terrain international attend avec une anxiété non dissimulée la suite des évènements.

Hélas, pas vraiment. Je crois que beaucoup de gens s'y attendaient. La direction du club n'a pas réussi à convaincre la DNCG avec le dossier qu'elle a présenté. Je ne suis pas dans le secret, et si la DNCG, qui est composée d'experts, a pris cette décision, c'est que quelque chose n'allait pas. Ce sont des professionnels, ils connaissent parfaitement les chiffres. Le club dispose de plusieurs voies de recours, devant le CNOSF, puis le Tribunal administratif. Mais le championnat de Ligue 2 commence le 30 juillet prochain. Est-ce que tout sera réglé d'ici là ? Sincèrement, cela me semble très court.J'étais désabusé, et je le suis toujours, même si je m'étais préparé à cela depuis pas mal de temps. La mauvaise situation financière du club n'est pas nouvelle. Avant le premier passage devant la DNCG, nous savions tous que la situation était critique. Bien sûr qu'il y a beaucoup de tristesse, un peu de colère aussi. Moi, je suis originaire de Langoiran, une petite commune à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux, je suis né sportivement aux Girondins. J'y ai signé ma première licence, j'y ai été formé, j'ai signé professionnel, j'ai gagné des titres, disputé la Coupe d'Europe, c'est quand je jouais aux Girondins que j'ai été appelé en Équipe de France, en 1974. Ce club, j'y ai fait quasiment toute ma carrière, hormis les deux dernières années, où j'ai joué à Marseille (1986-1988). Bordeaux, c'est tellement de souvenirs. Alors oui, voir le club dans cette situation, ce n'est pas facile à accepter. On ne sait pas où on va…