Alaba, le couteau autrichien

À 29 ans, David Alaba donne une impression d'ancienneté des plus insolentes. Une constance sans faille, maintenue par une polyvalence nourrie depuis ses plus jeunes années entre Autriche, Allemagne et aujourd'hui Espagne. Retour sur le modelage d'un garçon à qui (presque) tout réussit. Partout où il passe.

"À l'Austria, et contrairement à un club comme l'Ajax, il n'y a pas de positions fixes. Nous faisons jouer nos jeunes à différents postes afin de les faire s'adapter au mieux. Et à ce jeu, David s'est très vite mis en avant." Son formateur, Thomas Janeschitz

Ailier-latéral-latéral-ailier

Tout humain vient au monde avec des prédispositions certaines. Pour David Alaba, celles de la polyvalence et de l'adaptation lui ont été transmises dès la petite enfance. Par son père d'abord. Né au Nigeria, George Alaba débarque en Autriche à 24 ans afin d'y achever ses études. De quoi lui laisser le temps d'intégrer l'armée autrichienne, d'en devenir le premier soldat noir et d'entreprendre, par la suite, une jolie carrière de DJ . Par sa mère ensuite. Reine de beauté aux Philippines, Gina émigre de son côté à Vienne, en qualité d'infirmière. Différentes cultures et différents modes de vie, venus construire un David aux fonctions multiples, qui plus est sur un terrain de football. La force fondatrice du bien surnommé :Néanmoins, avant de faire parler la poudre Ligue des champions, David Alaba a d'abord dû se construire des modèles. Introduit au football par le paternel, l'imaginaire du garçon, émerveillé par la Bundesliga allemande, se forge. Et comme une évidence, les raresà fouler lesattirent rapidement son regard de passionné. Parmi eux, un milieu récupérateur en la personne de Sunday Oliseh, venu faire les beaux jours du Borussia Dortmund, puis un buteur, Victor Agali, au service du Hansa Rostock et de Schalke 04. Deux joueurs aux spécificités diamétralement opposées, donnant (déjà) la tournure polyvalente que prendra la carrière de l'Autrichien. Poussé par Alaba Senior, l'enfant de Donaustadt chausse ainsi ses premiers crampons au SV Aspern avant de rejoindre, à 10 ans, le géant Austria Vienne., se remémore son formateur, Thomas Janeschitz.