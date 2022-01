Al-Attiyah et Sunderland titrés !

Au terme d'une dernière étape anecdotique ce vendredi à Djeddah en Arabie Saoudite, Nasser al-Attiyah (Toyota) en auto et Sam Sunderland (Gas Gas) en moto ont remporté la 44ème édition du Dakar. Le premier devance Sébastien Loeb (BRX Hunter) de plus de 27 minutes et Yazeed Al-Rahji (Toyota) de plus d'une heure. Avec deux victoires d'étape en plus du prologue, le Qatarien n'aura jamais quitté la tête du classement général. La course moto aura elle été un peu plus serrée, et le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), encore leader à deux étapes du terme, ne termine finalement que 4ème sur ce Dakar 2022. En plus de Sam Sunderland, qui remporte son deuxième Dakar, le podium final est composé de Pablo Quintanilla (Honda) 2ème à seulement 3'27" du leader et de Matthias Walkner (KTM) 3ème à plus de 6 minutes.

