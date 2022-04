Akropolis, voyage au bout de l'enfer

Au bord du gouffre, l'Akropolis IF a été giflé 28-0 pour le compte du premier match de la saison en quatrième division suédoise. Ancien pensionnaire de la Superettan (D2), l'écurie gréco-suédoise a quitté le monde professionnel en seulement quelques mois, pour des raisons financières. Entre bénévolat et corruption, le club fondé il y a 54 ans traverse la période la plus difficile de son histoire, pour ne pas dire mortelle.

Une défaite loin d'être surprenante

Ça a le mérite d'être clair. Interrogé par le média sportif scandinave, l'ancien agent et nouveau président de l'Akropolis IF Glenn Bovin n'y est pas allé par quatre chemins au moment de présenter les ambitions de l'écurie suédoise pour cette saison. Et pour cause, le club créé en 1968 s'approche doucement, mais sûrement d'une liquidation inévitable. Relégué en décembre dernier en troisième division, l'AIF a été rétrogradée dans la foulée un échelon plus bas par le conseil d'administration de la Fédération suédoise de football, en plus de voir sa participation à la coupe nationale annulée. La raison : le club a été dans l'incapacité de présenter des ressources suffisantes pour assumer une saison en Ettan Norra, D3 et plus haute division du football amateur suédois. Résultat : voilà le club bleu et blanc en quatrième division. Et le cauchemar semble bien décidé à s'éterniser, puisque le premier match de la saison s'est soldé par une défaite sanglante 28-0.28 à rien. 13-0 à la pause. Un but toutes les trois minutes. En se déplaçant dans le nord de Stockholm samedi dernier, les joueurs du Stocksunds Idrottsförening ne s'attendaient sûrement pas à coller une telle gifle. Mais si ce résultat est surprenant sur le papier, tout devient parfaitement logique une fois le gros nœud démêlé., assure Tobias Hellgren, journaliste suédois pour la chaîne TV4 et. Deux ans plus tôt, l'AIF, club fondé par le président Theofilos Tsappos et historiquement connu pour avoir rassemblé de nombreux migrants grecs, a réalisé le plus grand exploit de son histoire en accédant à la Superettan. Le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com