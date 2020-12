Akrobeto : "Le monde serait triste sans le football"

Akwasi Boadi est acteur et présentateur télé, au Ghana. À 58 ans, celui que l'on surnomme "Akrobeto" a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux avec ses vidéos hilarantes où il donne les résultats de rencontres européennes. Entretien avec un homme marqué au rire contagieux.

C'est un sketch oui, mais c'est quand même un peu inspiré de la vie réelle.En fait, c'est une partie de mon émission qui s'appelle. Dans ce show, je fais un tour de l'actualité en lisant des informations comme quand je venais d'apprendre à lire, vers 9-10 ans. J'ai toujours gardé cette mauvaise prononciation pour faire rire les gens. J'écorchais des mots, ils rigolaient et ça me plaisait d'amuser la galerie. Alors, quand on discutait avec l'équipe sur la façon dont on pourrait rendre des résultats footballistiques drôles, on a juste prolongé l'idée un peu plus loin.C'est comme pour ma vie, ça sort naturellement.Il ne faut pas trop forcer le rire. En revanche, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, il faut que ça reste naturel et que ça se ressente.Bien sûr. Et je vais faire encore mieux : ce sera carrément diffusé dans mon émission !