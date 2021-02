Ajax-Lille : et pourquoi pas le grand frisson ?

Facilement boulotté par l'Ajax lors de l'aller (1-2), le LOSC est à Amsterdam, jeudi soir, pour rêver d'un exploit et s'offrir un gros frisson après avoir trop regardé son adversaire jouer à Pierre-Mauroy. Le coup serait immense.

AjaxLOSC 25/02/2021 - 19:00 Ligue Europa - 16es de finale Diffusion sur

Au milieu de la semaine dernière, les questions fusaient de partout et les espoirs avec. Curieux et excité à l'idée de retrouver l'Ajax, Christophe Galtier avait alors un espoir imprimé au fond de la boîte crânienne :Puis, le chef du LOSC, actuel première brigade de France, avait ensuite vu ses désirs finir au mixeur hollandais et ses cuistos prendre la marée sous les vagues d'un Ajax venu en démonstration à Pierre-Mauroy. Sur le cul après la tempête, Galtier n'avait pas ménagé sa troupe à l'heure de faire les comptes et avait rapidement évoqué un. Voilà pourquoi :Mais alors sur le compte de qui, de quoi ? D'un fait, d'abord : lors de ce seizième de finale aller, le LOSC Lire la suite de l'article sur SoFoot.com