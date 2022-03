Ajaccio, Sochaux et Auxerre recollent, Grenoble enfonce Nancy

Sans faute pour les équipes à la lutte pour la montée : Ajaccio, Sochaux, Auxerre et Le Havre l'ont emporté pour grapiller deux points sur le Paris FC. Dans le bas du tableau, Grenoble est allé glacer Nancy, alors que Bastia et Valenciennes n'ont pu se départager.

Rodez 1-3 Auxerre

Sochaux 1-0 Guingamp

Le carton de la soirée nous vient de l'Aveyron. Et ce sont les Auxerrois qui se sont amusés, portés par un grand Gauthier Hein. Le format de poche icaunais a parfaitement lancé la soirée d'une grosse frappe de l'entrée de la surface, avant d'être à l'origine de plusieurs opportunités des siens. En particulier cette frappe au-dessus après un dribble insensé pour s'ouvrir le chemin du centre. Sur un centre d'Arcus, Hein s'offre même le doublé dès l'entame de la seconde période, avant de voir son latéral droit envoyer une mine dans la lucarne du pauvre M'Pasi. Rodez sauve l'honneur grâce à une frappe lointaine de Boissier, mais il est trop tard.Le choc du jour, entre des Sochaliens bien décidés à regarder vers le haut et des Guingampais en forme ces dernières semaines. Des Lionceaux qui attaquent fort et mettent la pression d'entrée sur les buts de Basilio, contraint à une belle sortie dans les pieds de Kalulu. Mais les Bretons ne se laissent pas faire et Merghem voit sa tentative lointaine du gauche flirter avec la lucarne de Jeannin. Le dernier rempart doubiste doit également se montrer vigilant sur les coup-francs… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com