information fournie par So Foot • 30/04/2022 à 21:04

Ajaccio et Sochaux suivent le rythme, Paris perd encore du terrain

Vainqueurs respectivement du Havre et de Bastia, Ajaccio et Sochaux tiennent la cadence. Le Paris FC a sauvé un point face à une belle équipe de Valenciennes mais voit ses concurrents directs s'éloigner. En bas de tableau, Quevilly-Rouen est dans le dur, tandis que Nancy a encore perdu. Vingt-quatre buts en huit matchs : le spectacle était partout sur les terrains de Ligue 2.

Grenoble 1-1 Amiens

Quevilly-Rouen 1-2 Pau

La frayeur est presque passée pour le GF38. En grande difficulté jusqu'à la sortie de l'hiver, les Isérois vont beaucoup mieux, et les voilà proche du maintien, malgré ce match nul face à Amiens. Une rencontre qui avait bien mal débuté avec les blessures de Tell et Straalman, sorti sur civière après une rupture des ligaments croisés. Grenoble prend l'avantage sur une perte de balle coupable de Fofana devant Bamba, qui peut transmettre à Anani. Dominateurs en seconde période, les Picards recollent finalement grâce à Badji pour récolter un point.Quevilly-Rouen tremble très fort. Les Normands trouvent pourtant la faille en premier dans ce match capital par Sidibé, d'un plat du pied de volée à la tombée d'un centre dévié. Mais Pau se réveille après les citrons pour renverser la table. Sur leur première frappe en seconde période, les Pallois reviennent grâce à Naidji. Avant que Romain Armand n'enfonce QRM en position de barragiste en attendant l'issue de son match arrêté contre Nancy, offrant au passage un succès de prestige à son équipe.