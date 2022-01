Ajaccio et Auxerre se neutralisent, Paris n'en profite pas

Quatre rencontres en retard, plusieurs candidats aux premiers rôles sur le pont et au final... personne qui ne réalise la belle opération dans le haut du classement. Un point pour tout le monde, pas de jaloux. Un peu plus bas, Nîmes et Niort ont gagné et gardent un petit espoir de s'inviter dans la course.

Caen 0-2 Niort

Dunkerque 1-1 Paris FC

La rechute pour Malherbe. Tombeur d'Ajaccio en début de semaine, Caen peine toujours à enchaîner cette saison, et c'est Niort qui en a profité. Des Chamois parfaitement lancés par un magnifique coup de casque de Sissoko, avant de voir les locaux passer la seconde pour essayer de revenir. Gonçalves s'essaie au corner direct, mais les opportunités restent rares pour des Normands qui accumulent les coups de pied de coin. Et sombrent dès l'entame de la seconde période sur une grossière erreur défensive qui offre le doublé à Sissoko, qui fait rayonner de grands sourires sur les visages niortais. Oniangué et les Caennais ont beau faire le forcing, impossible pour eux de recoller au score et Court extériorise sa frustration d'un vilain tacle qui lui vaut un rouge logique.Une rencontre avec beaucoup d'enjeu, aux deux extrémités du tableau. Sans grande surprise, ce sont les Franciliens qui prennent peu à peu les choses en main sur la pelouse de l'avant-dernier. Vachoux réalise un bel arrêt devant Guilavogui et Dunkerque souffre, même si les Nordistes…