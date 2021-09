information fournie par So Foot • 18/09/2021 à 21:15

Ajaccio enchaîne, Dijon se rassure et Nancy s'enfonce dans la crise

En battant Rodez à l'extérieur (0-2), l'AC Ajaccio confirme qu'il faudra compter sur elle et reste dans le wagon du TFC et de Sochaux en haut de tableau. En bas, Dijon a disposé de Dunkerque sur le même score dans le match de la peur tandis que Nancy, tenu en échec par Le Havre (1-1), est toujours lanterne rouge de Ligue 2.

Nancy 1-1 Le Havre

Dijon 2-0 Dunkerque

Nancy pensait qu'une soirée à Marcel-Picot allait enfin tourner à son avantage quand le meilleur buteur de National l'an passé, Andrew Jung, ouvre le score sur penalty au retour des vestiaires. Mais voilà, sept minutes plus tard à peine, le Juninho du HAC Quentin Cornette expédie un splendide coup-franc qui glace le sang de Nathan Trott. Toujours pas de succès pour l'ASNL cette saison qui s'enfonce dans la crise et qui, sans surprise, est lanterne rouge de l'antichambre de l'élite.Dans le match de la peur, c'est Dijon qui a pris une bouffée d'oxygène en disposant de Dunkerque à Gaston-Gérard. Un deuxième succès pour les Dijonnais qui s'est matérialisé en seconde période grâce à un but en solitaire (ou presque) de Mickaël Le Bihan