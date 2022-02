Ajaccio enchaîne, Auxerre s'accroche et Nancy replonge

Après la victoire du Paris FC cet après-midi, Ajaccio a parfaitement répondu en s'imposant à domicile face à Rodez (2-1). De quoi rester dans la course pour la montée. L'AJA, elle, s'accroche au wagon de tête tandis que Le Havre s'impose enfin en 2022.

AC Ajaccio 2-1 Rodez AF

Amiens SC 3-0 Nîmes Olympique

Avec la victoire du Paris FC plus tôt dans l'après-midi face à Sochaux (3-1), les Ajacciens devaient absolument s'imposer pour rester aux contacts des Parisiens et des Toulousains. Et cela débute parfaitement puisque les locaux dominent clairement les débats dès le coup d'envoi. Krasso finit par faire sauter le verrou pas si résistant de Rodez. Le joueur prêté par l'ASSE part tout seul comme un grand depuis le rond central. Il se débarrasse d'un premier rideau puis d'un second puis frappe depuis l'entrée de la surface pour ouvrir le score. Après ce but, on a droit à de plus en plus de déchet technique.Les Ruthérois recollent même au score. Leborgne suit bien une frappe repoussée par Leroy et élimine joliment son adversaire avant de centrer. Vilhjalmsson n'a plus qu'à smasher le ballon dans les buts pour égaliser. Mais Ajaccio pousse et égalise juste avant la pause grâce à Nouri qui reprend le ballon du gauche en première intention après un bon travail de Cyrille côté gauche. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans le second d'acte même si Rodez a fait peur à Ajaccio jusqu'au bout. Avec ce succès, l'ACA reste à trois longueurs du PFC et du TFC. Les Ruthérois, eux, n'ont toujours pas gagné en 2022.