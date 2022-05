Ajaccio en Ligue 1, Auxerre devra en passer par les barrages, pas de miracle pour QRM

Vainqueur de Toulouse sur la plus petite des marges – sa grande spécialité cette saison – l'AC Ajaccio a validé sa montée directe en Ligue 1. Malgré son succès contre Amiens, Auxerre devra jouer les barrages, comme le Paris FC et Sochaux, qui croiseront le fer à Charléty. En bas du tableau, le miracle n'a pas eu lieu pour Quevilly-Rouen, qui jouera sa peau en barrages également.

Le Paris FC garde l'avantage du terrain, QRM devra se sauver en barrages

C'était le principal enjeu de cette dernière journée de Ligue 2 : qui d'Ajaccio ou d'Auxerre accompagnera Toulouse en Ligue 1 la saison prochaine ? Réponse : les Corses. Opposés à des Toulousains sacrés champions la semaine passée et privés de plusieurs joueurs, les joueurs d'Olivier Pantaloni ont fait le travail pour ne pas laisser d'espoir à Auxerre. C'est Nouri qui se mue en héros pour les siens en transformant un penalty bêtement concédé par Logan Costa devant Courtet. Les Violets poussent dès la reprise pour essayer de recoller, mais Ajaccio n'est pas la meilleure défense du championnat pour rien. Des Corses qui reprennent du poil de la bête au fil des minutes, et Maxime Dupé doit se montrer vigilant à plusieurs reprises Auteur d'une belle entrée, Barreto laisse la balle du 2-0 en route, mais qu'importe puisque le score ne bouge plus. Huit ans après, François Coty peut célébrer le retour au premier plan de leur club en envahissant le terrain pour célébrer leurs héros.Pendant ce temps-là à Auxerre, les Bourguignons l'emportent face à Amiens. Après un une-deux avec Charbonnier, Gauthier Hein termine de près. L'homme aux cheveux bleus offre ensuite une balle de but à son goleador, qui voit Opoku dévier sur le poteau d'un tacle salvateur. Après un deuxième poteau, Charbonnier double la mise dur une mauvaise relancer adverse dans un stade de l'Abbé Deschamps qui entonne des "". D'une superbe demi-volée en se retournant, Sangaré fait passer un léger frisson mais sans conséquence : Auxerre l'emporte mais doit se contenter de la troisième place. C'est via les barrages que Jean-Marc Furlan devra aller chercher une possible cinquième promotion dans l'élite.En haut du tableau comme en bas, on connaît désormais les affiches des barrages. Pour ce qui est de la lutte pour la montée en Ligue 1, le Paris FC a fait tomber Grenoble pour rester devant Sochaux. Les Franciliens ont pourtant eu du mal en première période, malgré notamment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com