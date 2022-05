Ajaccio, éloge de la solidité

Vainqueur du leader toulousain, samedi soir (1-0), l'AC Ajaccio a conservé sa deuxième place de Ligue 2 et évoluera donc à l'étage supérieur en 2022-2023. Un dénouement qui a pu en surprendre plus d'un, tant la bande d'Olivier Pantaloni n'était, a priori, pas programmée pour se retrouver à pareille fête. Mais les Corses, qui ont érigé la solidarité en valeur cardinale et ont fait de leur solidité un atout considérable, n'ont absolument pas volé leur montée.

Un yo-yo. À coup sûr, voici l'objet qui illustre le mieux la trajectoire sinusoïdale de l'AC Ajaccio depuis maintenant cinq ans. Une saison à jouer le maintien, la suivante à rêver de la montée, et ainsi de suite sans discontinuer. Le ventre mou, très peu pour les Ours, qui passent allègrement d'une extrémité à l'autre du classement, mais jamais ne s'ennuient quand vient le printemps. Parvenu à se sauver de manière poussive en 2020-2021, le club corse était donc censé être aux avant-postes lors de l'exercice qui vient de s'achever. Gagné. Ce dont on ne se doutait pas, en revanche, c'est qu'en dépit de son budget limité (le treizième de la division) et de son effectif tout sauf clinquant, il irait jusqu'à chiper un accessit direct pour la Ligue 1. Devancés par Toulouse, les hommes d'Olivier Pantaloni ont validé leur deuxième place au soir de l'ultime journée, samedi, en venant justement à bout du TFC dans un stade François-Coty comble (1-0) ., a avoué le technicien de 55 ans, ému, au micro de beIN Sports après la rencontre.

Défense d'entrer

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 14, 2022Bien évidemment, cette promotion de l'ACA ne fait pas que des heureux. Outre les supporters des clubs concernés, nombreux étaient les nostalgiques de la D1 des années 1990 à espérer une montée d'Auxerre, au jeu souvent emballant, ou de Sochaux, enfin sorti de sa profonde léthargie. D'autres comptaient aussi…