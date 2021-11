Aimé Jacquet : "Quand je construis l'équipe, je commence par les attaquants"

Aimé Jacquet aura été le gourou de la fameuse "génération 98", celui qui aura su démolir une équipe de France en perdition pour mieux la reconstruire. Celui qui s'est passé de Papin et Cantona pour partir à la guerre avec Dugarry et Guivarc'h. Entretien en longueur avec un type qui a toujours musclé son jeu.



"Si je veux que Zidane soit le maestro, il faut le sécuriser, trois hommes au milieu de terrain. Donc pour certains, je jouais défensif. Quel raisonnement idiot!"



Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, à 19 ans, Jean Snella m'a tout de suite formaté. J'avais l'habitude de faire des gros casse-croûtes. Un jour, il m'a dit:J'ai tout compris. Je mangeais trop de pain, je beurrais et tout ça... Snella était un homme merveilleux qui te donnait cette passion du ballon. Albert Batteux, lui, c'est le grand Reims. Un choc. Quand il signe à Saint-Étienne, on est déjà champions, mais on découvre que l'on peut parler le football. On a des mots. Première causerie : quatre heures.Il m'avait impressionné. J'ai compris qu'il fallait que j'écrive tout. Ça m'a sauvé. J'avais un petit cahier d'entraînement où je notais comment j'avais préparé la séance, comment les joueurs avaient réagi, comment j'étais intervenu, les joueurs qui étaient moyens. Chaque match avait sa petite fiche. J'ai tout pompé sur lui. Mais on ne peut pas avoir la qualité qu'il avait.J'avais appris en écrivant des heures et des heures après les entraînements. Plus on écrit, plus on apprend. J'étais très visuel. Je ne partais pas des entraînements avant que tout soit fait, noté et inscrit. J'avais compris que mes causeries devaient être courtes, même si elles demandaient des heures de préparation. Pour vingt minutes, il faut deux heures de préparation. Il faut cibler l'objectif avec des intonations bien précises.