Aimé Jacquet : "Muscle ton jeu, Robert…"

Pour les 80 ans d'Aimé Jacquet, on vous offre un bonbon : la retranscription fidèle de sa causerie face aux joueurs de l'équipe de France avant le Mondial 1998.

Deux jours avant le premier match de poule des Bleus contre l'Afrique du Sud au mondial 1998

"Moi, je serai impitoyable puisque vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Donc permettez-moi d'être impitoyable sur certaines choses, quand même. Vous êtes bien d'accord ? Nous sommes là donnant-donnant. C'est-à-dire qu'un garçon qui va prendre ses responsabilités et qui va faire des choses et qui... Ok. Un garçon qui est dans le vide, dans le zig, non ça sert à rien pour l'équipe. Utile pour l'équipe, efficace, attaquant. Et venez pas m'emmerder. Venez pas m'emmerder. Fixez-vous des objectifs. TOUS. Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis avec qui ? Qui est à côté de moi ? Quelles sont ses principales qualités ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que vous avez compris, les mecs ? C'est ça, le foot. C'est simple. Jouez simplement, jouez comme vous le savez. Mettez-vous dans vos meilleures dispositions. En respectant toujours le jeu, en respectant le jeu que chacun va pratiquer. Robert, c'est pas Zizou. Youri, c'est pas Zizou. Petit bonhomme, là, c'est pas Zizou. Nanard, c'est pas Zizou. Il fait ses trucs... David, pas de problème, c'est un attaquant, il se balade, il vient là, il aime bien les côtés, il aime bien faire. Duga, peut jouer ici, peut jouer là, C'EST un attaquant, Duga. Je prends des responsabilités, je frappe au but. Tac, je fais jouer mon copain, je me déplace. Je donne de l'aération, j'ai des copains qui sont là, derrière moi. Robert, que ça soit à droite ou à gauche... pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football, CLAC ! MUSCLE TON JEU ! Muscle ton jeu, Robert... Si tu ne muscles pas ton jeu, fais attention... Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil. Zizou, meneur, ça veut dire l'obligation de mettre en route le jeu. On accélère... on ralentit. Toujours spontanéité. Première intention pour que tes attaquants soient Lire la suite de l'article sur SoFoot.com