Ahn Jung-hwan à Metz : le choc des mondes

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 34e épisode, retour en 2005. Ou quand le FC Metz a cru réussir un gros coup en attirant Ahn Jung-hwan. L'histoire va très vite devenir un fiasco.

"Vous envoyiez un parpaing à rebond, ça lui collait au pied à la réception. Il était très élégant, avec un centre de gravité bas, donc il était vif, rapide sur les premières foulées.

Fin de journée paisible sur le Lac Majeur en cet été 2005. Nous sommes du côté italien du lac. Carlo Molinari est en vacances. Le président historique du FC Metz prend un peu de repos après avoir vu son club obtenir un second maintien de suite dans l'élite. 16 heures, le téléphone sonne. Au bout du fil, Philippe Gaillot. Le directeur sportif est très embêté : Ahn Jung-hwan, pire cauchemar de l'Italie lors de la Coupe du monde trois ans plus tôt, s'apprête à enfiler la tunique des Grenats. L'accord entre toutes les parties est trouvé, malgré d'âpres négociations. Molinari déroule la soirée qui l'attend."Le joueur est là, on est tous d'accord, mais il exige votre présence pour la signature du contrat.""Oh, pétard !"Branle-bas de combat : Molinari saute dans sa voiture, direction la Lorraine, 550 kilomètres plus loin., continue-t-il.Le 13 juillet, c'est donc un petit événement en France : l'arrivée de l'auteur du but en or terrible qui a fait chuter lalors du Mondial 2002. Viré quelques jours après cet exploit par le président de Pérouse, son club, l'accusant d'avoir, Ahn s'était réfugié au Japon depuis quelques saisons. Avant donc de retenter sa chance en Europe, à Metz, pour un contrat d'un an. Avec la ferme intention de briller., espère-t-il lors de sa présentation.