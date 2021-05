Ahmet Schaefer : "Clermont, ce n'est pas une révolution mais une évolution"

Clermont Foot jouera pour la première fois de son histoire en Ligue 1 la saison prochaine. L'homme d'affaires suisse Ahmet Schaefer (39 ans), qui avait racheté le club en 2019, a atteint son premier objectif, avec le 11e budget de Ligue 2. À la fois heureux et pragmatique, le dirigeant s'est déjà projeté vers l'avenir, sans vouloir faire la révolution.

"Si nous avions dû disputer les barrages, ça aurait été compliqué, car les joueurs sont carbonisés."

Oui, et je suis encore un peu dans ma bulle. Je ne réalise pas complètement. Je n'étais pas à Caen samedi dernier. Car une autre équipe de notre groupe, Vendsyssel, jouait un match très important pour le maintien, et je me devais d'être aux côtés des joueurs, du staff. Je ne m'imaginais pas être à Caen à boire du champagne, alors que Vendsyssel lutte pour rester en L2. Mais je suis très heureux de cette accession, et j'aurai le temps de fêter cette performance extraordinaire. C'est le résultat de nombreuses années de travail. Quand nous avons racheté le club en 2019, il était déjà sur une bonne dynamique, il était très bien géré par Claude Michy.Quand nous sommes arrivés en 2019, nous avions dit, sans donner de date, que nous avions l'ambition de monter en L1. Cela aurait pu être le cas la saison dernière. On ne le saura jamais. Nous avons réussi cette fois-ci, car nous avons mis pas mal de chances de notre côté. Nous voulions conserver un effectif stable, qui se connaît. Il y a certes eu quelques départs importants, dont ceux de Maxime Dupéet Adrian Grbi?, un transfert qui a rapporté 10 millions d'euros, un des plus importants de l'histoire de la L2, mais ces départs ont été compensés. Il y avait des automatismes, et l'équipe a rapidement eu des résultats. Quand on fréquente le top 5 pendant plusieurs