Ah, tiens, c'est bizarre, Zlatan a encore marqué dans un grand match !

Dimanche soir, Zlatan Ibrahimovic a confirmé la grande forme du Milan AC depuis son retour en Italie avec un nouveau doublé contre le Napoli. Mais bon, on trouvera sans doute encore des gens pour dire qu'il ne marque pas dans les grands rendez-vous...



Ce qui est pratique avec les clichés et les, c'est qu'il faut très peu de temps à ceux qui les colportent pour les concevoir puis encore moins de temps pour les énoncer et les diffuser. À l'inverse, ce qui est terrible, c'est qu'il faut énormément de temps, d'efforts et d'énergie pour prouver aux colporteurs deet de clichés qu'ils ont tort. Diverses études et théories vous expliqueront qu'une idée fausse se propage cinq ou dix fois plus vite que la réalité des faits. Le 5 novembre, alors que le Milan AC sombrait face à un Lille épatant et qui pourrait bien être l'une des équipes-frissons de la saison, Zlatan se montrait également assez discret. Sans passer complètement à côté non plus, le Suédois livrait un de ses plus mauvais matchs depuis son retour en Italie après son passage en MLS. Période qui correspond étrangement avec le retour du Milan AC en tête de son championnat et une série de plus de vingt matchs sans défaite. Mais bon, bref. Il n'en fallait pas plus pour que l'une des phrases les plus faciles à sortir quand on parle de football - ce qui devrait déjà indiquer qu'elle est un peu fausse... - refasse son apparition. Et oui les ami(e)s : il y aurait une vérité absolue qui dit grosso modo que. Depuis, le Suédois a marqué en fin de match contre le Hellas Vérone pour permettre aux siens d'arracher un nul, et a planté un doublé dimanche soir contre ce nain européen, sans âme, sans histoire, sans grandeur, sans importance, c'est bien connu, qu'est le Napoli (qui avait l'occasion de monter sur le podium de Serie A en cas de succès)...Pour répondre à la facilité, on va prendre un critère tout aussi facile pour vérifier cette affaire : les statistiques... À 39 ans, Zlatan Ibrahimovic a joué des centaines de matchs et il a marqué un demi-millier de buts. Parmi les victimes : le PSV, Valence, la Lazio, la Fiorentina, le Bayern Munich, le Real Madrid, l'Atletico, Arsenal, l'Ajax, la Juventus, le Napoli, le Barça, Chelsea, Manchester City, Liverpool, l'Inter Milan, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com