Aguilar de la montagne

Devenu un élément incontournable de l'effectif monégasque, Ruben Aguilar a passé son enfance dans la région grenobloise avant d'intégrer les catégories de jeunes du GF38. Un parcours fait de beaucoup de hauts et quelques bas, à l'image des Alpes que l'international français (1 sélection) connaît bien. À l'heure de retrouver son club formateur en Coupe de France, un portrait s'impose.

"Il avait le brassard de capitaine, les Puma King et toujours la tête haute. C'était notre leader naturel, un peu à la Didier Deschamps, une teigne..."Vincent Di Stefano, coéquipier au FCSA en U11 puis à Grenoble

La légende des U11 du Football Côte Saint-André

Dans un entretien accordé àen novembre 2018, Ruben Aguilar, à l'époque à Montpellier, s'imaginait en soldat du feu. Un peu plus de deux années plus tard, le voilà sous la tunique de l'AS Monaco avec, cerise sur le gâteau, une cape internationale récoltée contre la Finlande en novembre dernier. Non, le gaillard de 27 ans ne sauve pas de vies au péril de la sienne. Cela dit, l'arrière droit démontre que ses bijoux de famille sont assez solides pour supporter la pression du haut niveau et s'imposer comme une alternative de choix chez les Bleus en vue du prochain Euro. Ce mercredi soir, Aguilar revient à Grenoble, son lieu de naissance, pour affronter le GF38 en 32de finale de Coupe de France. Un club isérois qu'Aguilar n'avait plus affronté depuis la catégorie des benjamins.En 2003, Ruben Aguilar a 10 ans. Cela fait déjà cinq ans que la famille Aguilar a quitté le centre-ville de Grenoble pour Saint-Siméon-de-Bressieux, village situé à une cinquantaine de kilomètres de la préfecture iséroise. Le garçon, dont le père a transmis sa passion pour le foot, s'est déjà construit une réputation dans le coin. À tel point que l'équipe des U11 du Football Côte Saint-André (FCSA) fait tomber chacun de ses adversaires comme des mouches., rembobine Sébastien Argoud, entraîneur d'Aguilar Lire la suite de l'article sur SoFoot.com