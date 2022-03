Agression d'un arbitre à Melun : "Je n'avais jamais vu une telle sauvagerie"

Ciblé dimanche dernier par un groupe d'hommes souhaitant à tout prix en découdre, l'arbitre de la rencontre entre l'équipe C de Melun et Bagneaux-Nemours, comptant pour la deuxième division de district de Seine-et-Marne, a violemment été frappé et insulté. Une scène filmée et largement partagée sur les réseaux sociaux. Les témoins de cet effroyable incident racontent.

— ARBITREZ-VOUS ???? (@ArbitrezVous) March 28, 2022, fulmine le président du FC Melun, Cédric Guilloso, attristé par les incidents survenus au Stade Paul Fisher le week-end dernier. 45 secondes, c'est le temps d'une vidéo devenue virale où l'on voit l'arbitre de la rencontre entre l'équipe C de Melun et Bagneaux-Nemours (1-4), en deuxième division de district de Seine-et-Marne, être pris à partie par un groupe d'hommes, qui le harcèlent jusqu'aux vestiaires et souhaitent clairement en découdre., peste le président du FC Melun, peiné et déçu de devoir revenir sur un tel évènement. D'autant plus que ce dimanche 27 mars, c'était jour de fête.