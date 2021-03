Agnelli, la Juve et l'indécence européenne

Obsédé par l'idée de réformer cette Ligue des Champions qu'il ne veut plus partager qu'avec certains clubs triés sur le volet, Andrea Agnelli a comme oublié un petit quelque chose. À savoir, de travailler correctement, pour permettre à la Juve d'enfin passer un cap sur le plan continental. Mais la Vieille Dame, éliminée par Porto ce mardi en huitièmes de finale de C1, a encore une fois cruellement bien porté son surnom.

On prend les mêmes, et on recommence

Dans sa vision d'un monde idéal, Andrea Agnelli s'imagine peut-être une cour de récré. Rien à voir avec un gigantesque bac à sable, où les marmots se mélangent et se dispersent à leur gré, dans une fusion de rires, de jeu de paume et de balles en mousse. Non, le terrain de jeu idéal d'Andrea Agnelli est autrement plus ordonné. Les sixièmes ne se mélangent pas avec les cinquièmes. Les cinquièmes ne se mélangent pas avec les quatrièmes. Pour réaliser cette vision, Andrea Agnelli et certains de ses homologues veulent construire une clôture, où l'on ne s'amuse plus qu'avec ceux de sa classe. Un mur qu'il a fallu bâtir et qui devrait prochainement sortir de terre. Pendant qu'il en imaginait la forme et qu'il en plantait les premiers clous, Andrea Agnelli a cependant arrêté de faire une chose. Une chose élémentaire, pour un président de club de football : bien diriger sa formation et la doter d'une vision stratégique dans l'ère du temps. Alors quoi ? Alors, voilà des années qu'Andrea Agnelli prépare le grand chamboulement de la Coupe d'Europe. Et voilà des années que la Juventus est embarrassante à regarder, dans cette Ligue des Champions qu'il s'est juré de réformer.Ce mardi, lesont trouvé le moyen de sortir dès les huitièmes de finale de l'épreuve, face à une équipe de Porto pourtant seulement troisième de Liga Nos cette saison. Le tout en bénéficiant d'une supériorité numérique dès le 55minute, après l'expulsion de Taremi, l'attaquant des Dragons. Ce match, lesl'ont vécue comme une vieille histoire, qu'on leur a ressassé en boucle, ces trois dernières années. Le pitch ? Déjà vu. Comme face à l'Atlético de Madrid et l'Ajax en 2019, la Juve, ridiculement minimaliste au match aller, doit se refaire la cerise au retour. Les péripéties ? Prévisibles. Paralysée par un milieu de terrain affligeant d'immobilité et d'insuffisances techniques, la Vieille Dame en est réduite à sauter les lignes grâce