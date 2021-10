Agents de joueurs et avocats mandataires sportifs, la guerre est déclarée

Le 14 octobre prochain, un jugement sera rendu par la cour d'appel de Paris pour statuer sur les prérogatives des avocats mandataires sportifs, concurrents des agents. Une décision attendue avec impatience par les deux parties, qui se côtoient dans la représentation des joueurs depuis maintenant dix ans, sans pour autant parvenir à s'entendre.

La menace de la famille Adams

Cela fait plus de dix ans que les poules aux œufs d'or ont commencé à leur glisser des mains. Dix ans que les avocats mandataires sportifs, en vertu de la loi du 28 mars 2011, viennent marcher sur leurs plates-bandes. Eux, ce sont les agents sportifs qui, jusque-là, s'en donnaient à cœur joie pour valoriser des joueurs sur le marché des transferts et toucher de sympathiques commissions. En 2021, la situation n'a pas totalement changé - certains agents continuent de s'en mettre plein les poches -, mais le milieu évolue. Face aux 500 agents sportifs licenciés auprès de la Fédération française de football, se dressent dorénavant plus de 300 avocats mandataires sportifs (AMS, pour simplifier) au niveau national.Et c'est peu dire que depuis leur reconnaissance, ces professionnels du droit - dont l'activité de mandataire sportif se veut "accessoire" - bousculent les codes. De nombreux joueurs ont d'ailleurs décidé de sauter le pas : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot ou encore Alban Lafont ont recours à des AMS, tout en confiant la gestion de leur carrière à des membres de leur famille. Mais une différence entre AMS et agents sportifs demeure : par définition, les avocats ne s'adressent qu'à leurs clients et ne peuvent être rémunérés que par eux, et non par les clubs. C'est là que le bât blesse. Une nouvelle disposition du règlement intérieur du barreau de Paris a élargi il y a un an les prérogatives de l'avocat mandataire sportif, qui peut désormaisAutrement dit, démarcher un club et jouer le rôle d'agent sportif avec la signature d'un contrat tripartite.La levée de boucliers ne s'est pas fait attendre : la cour d'appel de Paris s'est penchée sur l'affaire et doit rendre sa décision le 14 octobre prochain. C'est autour de ce jugement que se cristallisent désormais les tensions entre mandataires sportifs et agents, qui accumulent depuis dix ans rancœur et rivalité.