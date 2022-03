information fournie par So Foot • 29/03/2022 à 06:00

Afrique : les clés des qualifications

La manche retour des barrages au Mondial 2022, zone Afrique, livre son verdict ce mardi soir. De quoi offrir des scénarios plus ou moins attendus aux nations engagées et délivrer les cinq billets qualificatifs pour le tournoi suprême.

Maroc - RDC (1-1 à l'aller)

Algérie - Cameroun (1-0 à l'aller)

La gestion. En assurant un excellent nul à Kinshasa lors du match aller , le Maroc s'est prémuni d'une mauvaise surprise face à la République démocratique du Congo. Malmenés durant 70 minutes (une seule frappe cadrée en première période), les Marocains ont su s'appuyer sur l'expérience de Vahid Halilhodžić. Tant pour réveiller les siens, avec l'entrée de Tarik Tissoudali, buteur, que pour conserver le ballon, avec l'apparition de Sofiane Boufal : le Bosnien a savamment orchestré sa fin de partie. Afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, coach Vahid saura donc rectifier le tir d'entrée (Munir El Haddadi, Azzedine Ounahi ou Fayçal Fajr étant des options envisageables dans le onze), dans la bouillante ambiance de Casablanca et ajuster son effectif en cours de partie.En face, la RDC aura pour mission de gérer la rencontre dans son intégralité. Maîtres dans le jeu à domicile, les Léopards se sont en effet étrangement liquéfiés dans le second acte, sans réelle réaction de la part d'Héctor Cúper. Sur le banc au stade des Martyrs, Theo Bongonda, Yannick Bolasie, Gaël Kakuta et Paul-José M'Poku devraient ainsi débuter ce mardi afin d'inverser la tendance. Les coéquipiers de Cédric Bakambu sont, de toute manière, dans l'obligation de marquer.