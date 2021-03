Afrique : Comment Infantino a imposé Patrice Motsepe à la présidence de la CAF

Au départ, ils étaient cinq à viser la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), dont l'élection aura lieu ce vendredi 12 mars. Mais Gianni Infantino, le tout-puissant patron de la FIFA, a décidé de prendre les choses en main, en imposant le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, lequel sera élu, pépère, à Rabat, avec un score à la nord-coréenne.

"Quand on dit conseiller spécial du président, on parle officiellement de celui de la CAF. Officiellement, car Anouma aura plus vite fait de discuter directement avec Infantino."Un dirigeant d'une fédé ouest-africaine

La grande sauterie de Rabat

Ce sacré Gianni Infantino a réinventé, pour l'élection à la présidence de la CAF, le bon vieux système du candidat unique, qui a fait le bonheur de tant de chefs d'États africains. Ledu football mondial, avec cet humour teinté de cynisme qui fait son charme, niera jusqu'à son dernier souffle s'être mêlé de l'élection du président de la CAF. Il l'a encore répété, le 5 mars dernier, lors d'une conférence de presse de l'International Board. Et il le redira, à chaque fois qu'un journaliste un brin soupçonneux lui posera la question. Le Valaisan se contentera juste de rappeler qu'il n'a d'autre but que d'aider le football africain à se développer.Le vendredi 12 mars, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe (59 ans) sera donc le seul candidat en lice. Le président du club de Mamelodi Sundows, qui a fait fortune dans le secteur minier, pèse 2,150 milliards d'euros, un petit pécule faisant de lui le troisième homme le plus riche de son pays. Il était, aux yeux d'Infantino,pour succéder au Malgache Ahmad Ahmad., estime Salif Bictogo, le président du Stella Club d'Adjamé (Ligue 1 ivoirienne).Tout s'est joué à Rabat, les 27 et 28 février dernier, lors d'une réunion au sommet organisée par Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), avec le soutien de l'Égypte. Infantino avait envoyé dans la capitale du Royaume Lire la suite de l'article sur SoFoot.com