Affaire Vinci au Qatar : laisse béton le boycott !

Le parquet de Nanterre vient de mettre en examen Vinci Construction Grands Projets, filiale du groupe de BTP français Vinci, dans le cadre d'une enquête sur les conditions de travail sur des chantiers au Qatar. L'affaire éclaire au passage à quel point la France, et ses entreprises, ont profité sans se poser trop de questions de la manne du Mondial. Une des nombreuses explications de l'impossible et impensable boycott tricolore du Mondial.

François Hollande, BTP et architecture

La liste des chefs d'accusation qui pèsent sur ce fleuron de l'économie nationale fait froid dans le dos : "Obtention de fourniture de la part d'une personne en situation de vulnérabilité ou de dépendance de services, avec une rétribution sans rapport", "soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité" et "réduction en servitude (travail forcé commis de manière habituelle et avec la circonstance aggravante de la pluralité de victimes)". Les chantiers concernés fournissent également une idée de l'importance des marchés qataris pour le BTP français : le tramway reliant Doha à la ville nouvelle de Lusail (où se tiendront le match inaugural et la finale), les parkings souterrains et enfin les parcs paysagers et parkings de l'hôtel Sheraton, à Doha. Le groupe a naturellement immédiatement réfuté toutes ces accusations, alors que notre pays vit depuis quelque temps au rythme des reportages sur les conditions de vie et de mort des travailleurs migrants. Puisque plus personne ne veut donner le sentiment de reproduire l'indifférence de Noël Le Graët, l'avocat de Vinci sur ce dossier a signalé queet signale un audit réalisé en janvier 2019 (voici trois ans), par plusieurs organisations syndicales (CGT, CFDT et CFE-CGC) qui avait reconnu leschez les filiales du groupe intervenant sur place. De même, la défense de Vinci avait pointé le calendrier et. Cette plainte ne peut décemment toutefois pas représenter une surprise. Dès 2015, l'association Sherpa avait déjà ciblé le groupe de BTP, une plainte classée certes en 2018. Parmi les griefs, des passeports confisqués ou des semaines de travail de 77 heures pour 168 euros mensuel...Ce dossier illustre surtout le lien très fort qui relie la France au Lire la suite de l'article sur SoFoot.com