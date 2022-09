Affaire Hamraoui-Diallo : retour dix mois en arrière

Interpellée ce vendredi matin dans le cadre de l'enquête sur l'agression de Kheira Hamraoui le 4 novembre 2021, Aminata Diallo a été mise en examen et placée en détention provisoire. Dix mois après avoir vu les enquêteurs mettre fin à une première garde à vue sans retenir de charges contre elle, l'ancienne milieue du PSG est de nouveau dans la tourmente. Elle est désormais accusée d'avoir commandité l'attaque.

Corbeau, appels douteux et recherches Google

C'est ce que l'on appelle un retournement de situation pour le moins inattendu. Le 4 novembre dernier, alors que les deux joueuses rentraient au domicile de Kheira Hamraoui, cette dernière était victime d'une agression à la barre de fer, la blessant gravement aux jambes. Présente, Aminata Diallo était placée en garde à vue dès le lendemain, avant d'en ressortir quelques jours plus tard, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Et si les enquêteurs n'ont semble-t-il jamais écarté l'option d'une rivalité sportive pour expliquer l'affaire, la joueuse formée à Guingamp a par la suite reçu de nombreux soutiens, considérant que son nom avait injustement été associé à cette histoire. Or, ces derniers jours, l'enquête à pris une tout autre tournure, et voilà de nouveau Aminata Diallo au centre de l'équation.En milieu de semaine, ce sont quatre personnes, suspectées d'avoir commis l'agression sur Kheira Hamraoui qui ont été interpellées. Quatre suspects qui pointent du doigt dans la direction d'Aminata Diallo. "", précisait le communiqué du parquet du tribunal judiciaire de Versailles, vendredi soir, au moment d'annoncer l'incarcération de la joueuse. Arrêtée vendredi, cette dernière a en effet présentée dans la journée à la juge d'instruction en charge de cette affaire, Joëlle Nahon, qui a décidé de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire.Les policiers en charge de l'enquête ont depuis découvert deux recherches troublantes sur son ordinateur, en date du 30 octobre dernier, soit quelques jours avant les faits. Diallo aurait en effet tapé "" puis "" dans un moteur de recherche, selon les informations de. De plus, le numéro de téléphone du corbeau, en lien avec les agresseurs, était enregistré dans l'ordinateur de bord du véhicule dans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com