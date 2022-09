Affaire Hamraoui-Diallo : la semaine des grands rebondissements

Vendredi 16 septembre, Aminata Diallo était placée en détention provisoire dans le cadre de l'affaire Kheira Hamraoui. Un coup de théâtre qui a marqué le début d'une semaine particulièrement dense, entre des révélations fracassantes dans la presse, la remise en liberté conditionnelle de l'ancienne joueuse du PSG et les récentes réponses apportées par ses avocats. On fait le point.

Un conseiller au rôle troublant

En ce moment, ce ne sont pas les dossiers extrasportifs qui manquent. Du procès de Benjamin Mendy à l'incarcération de Mathias Pogba, en passant par la période de turbulences traversée par la FFF et Noël Le Graët, dans le collimateur du ministère des Sports , le football français se trimballe une mauvaise publicité dont il se serait sans doute bien passé. Au milieu de ce vacarme politico-judiciaire, c'est assurément l'affaire Hamraoui qui a fait le plus de bruit au cours de la semaine écoulée. Déjà placée en garde à vue le 10 novembre dernier car suspectée d'être mêlée à l'agression à coups de barre de fer subie par sa coéquipière six jours plus tôt, Aminata Diallo avait été relâchée sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Dix mois plus tard , l'internationale française a de nouveau été interpellée, étant même mise en examen puis incarcérée dans la foulée. C'était le 16 septembre dernier. La semaine qui a suivi a été bien remplie.Plusieurs éléments du dossier ont en effet fuité dans la presse. Cela a donné lieu à des révélations fracassantes, voire compromettantes, qui ont surtout fait émerger un personnage dont on n'avait jusqu'alors guère entendu parler : César M. Compagnon de Kadidiatou Diani et conseiller de Marie-Antoinette Katoto - deux autres joueuses du PSG -, ce dernier aurait aussi été l'agent officieux d'Aminata Diallo. Comme l'ont révéléet, les deux se seraient fixé pour objectif commun d'évincer Kheira Hamraoui à l'issue de la saison et d'obtenir une prolongation de contrat. Pour ce faire, le conseiller n'aurait pas hésité à se montrer particulièrement incisif à l'égard d'Ulrich Ramé, le directeur sportif…