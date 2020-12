Affaire Gómez-Gasperini : c'est le bordel à l'Atalanta

Avant de défier la Juventus à l'Allianz Stadium ce mercredi soir, où elle n'a plus gagné depuis 1989, l'Atalanta est plongée dans la tourmente. En cause : un clash qui dure depuis des semaines entre Gian Piero Gasperini et son capitaine historique Alejandro "Papu" Gómez, qui pourrait aller voir ailleurs dès le mois de janvier. Décryptage.

JuventusAtalanta 16/12/2020 - 18H30 Serie A - J13 Diffusion sur

Depuis qu'il a posé les pieds à Bergame, un jour de septembre 2014, Papu Gómez n'a jamais réussi à s'habituer au banc de touche. Et pour preuve : sans compter sa première saison chez les, il n'avait fait banquette qu'à trois reprises en cinq ans de Serie A avant ce mois de décembre 2020. C'était face à Sassuolo et la Roma en 2018, puis cet été contre la lanterne rouge Brescia au cœur d'un calendrier démentiel et d'un championnat chamboulé par la Covid. Pas étonnant lorsqu'on connaît l'homme, habitué à enchaîner, capitaine et figure indéboulonnable du onze de Gian Piero Gasperini décisif cent trente fois (59 buts et 71 passes décisifs) en 251 matchs sous le maillot bergamasque.Mais voilà, l'histoire d'amour entre Gómez et l'Atalanta pourrait prendre fin prochainement comme l'a laissé entendre l'intéressé, ce lundi, via un message révélateur des tensions du moment publié sur Instagram :